بالفيديو.. أول ظهور لسيارة Beast الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب

واشنطن(صدى):

ظهرت سيارة الليموزين Beast الجديدة لأول مرة ، خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب في الأمم المتحدة في 24 سبتمبر الجاري ، حيث استخدم سيارته الليموزين الجديدة للوصول إلى هناك وفي القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو ، كان لا يزال يستخدم سيارته الليموزين القديمة. وكانت هذه الرحلة الحديثة إلى مانهاتن الفرصة الأولى لمعظم الناس لرؤية الليموزين الرئاسية الجديدة في الطريق العام.

وتحمل Beast الجديدة لمسات من تصميم سيارات كاديلاك الحديثة مع المصابيح الأمامية التي تخرج من المصدات على الواجهة الأمامية. وتوجد نسخة صغيرة من علامة السيارة في الجزء العلوي من الشبكة العريضة. وبصورة عامة السيارة الجديدة أكثر أناقة بكثير من الأبعاد الكبيرة في الليموزين السابقة اوباما.

وتحت الهيكل المستوحى من كاديلاك ، يوجد الهيكل المعدّل من شاحنة متوسطة الحجم من شيفروليه. وتأتي السيارة بأطنان من الدروع تحمي الرئيس وتدفع وزن الوحش إلى ما يتراوح بين (6800 إلى 9000 كيلوجرام). وتحافظ الخدمات السرية على تجهيزات السيارة في سرية تامة لمنع المهاجمين المحتملين من معرفة ما يمكن أن تفعله السيارة.

وتشمل السمات التي انتشرت بخصوص السيارة نظام إخماد الحرائق وكاميرا الرؤية الليلية وحماية من الغاز المسيل للدموع ومقصورة محكمة الغلق مزودة بفلتر للهواء ونظام لمنع وقوع هجوم بالصواريخ. وإذا حدث الأسوأ ، فسوف يتم توفير إمدادات من دم الرئيس على متن السيارة لبدء الإسعافات الأولية على الفور.أما معدات الاتصالات المشفرة للغاية تعني أن القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يمكن التنصت عليه وربما هناك قدرات أكثر سرية للغاية أيضا.

وكما يظهر هذا الفيديو ، يضم موكب الرئيس الهائل في الواقع اثنين من سيارات Beast ، ويبدو أن كلاهما قد يحمل ترامب من الداخل وهذه طريقة أخرى لردع الهجمات لأن المهاجم لن يعرف في أي سيارة يوجد ترامب.