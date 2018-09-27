طالب يقتل زميلته لانفصالها عنه

تونس(صدى):

شهدت منطقة بوعرادة من محافظة سليانة الواقعة شمال تونس جريمة بشعة أثارت الفزع بين الأهالي بعد أن أقدم تلميذ على قتل زميلته خنقًا داخل منزل عائلته، بسبب انفصالها عنه ودخولها في علاقة عاطفية مع شخص آخر.

ووفقاً لتحريات رجال الأمن قام الطالب في ليلة الثلاثاء – الأربعاء باستدراج زميلته التي تصغره بعام واحد وتبلغ 16 عامًا، بعد الإنتهاء من الدروس، إلى منزل عائلته مستغلاً غياب والدته، حيث قام بضربها على رأسها ثم خنقها حتى الموت، بعد أن اشتعل الخلاف بينهما ثم قام بإخفاء جثتها في خزانة والدته .