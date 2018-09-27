” داعشي ” يكشف تفاصيل عمليات إرهابية خططوا لتنفيذها بلبنان

بيروت(صدى):

أوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان أصدرته أنها أوقفت لاجئًا فلسطينيًا؛ لانتمائه لتنظيم ” داعش ” وتواصله مع إرهابيين في الداخل السوري.

حيث أدلى الموقوف باعترافاته بما نسب إليه من اتهامات، وأبان أنه ارتبط بأحد كوادر التنظيم في سوريا، حيث كلفه بتصنيع المتفجرات وتركيب مواد سامة، وبناء على طلبه قام اللاجئ الفلسطيني بتركيب كمية من السموم القاتلة بالاشتراك مع شخص آخر يقيم في إحدى الدول الأجنبية.

أما فيما يتعلق بالعمليتين، فقد تضمنت إحداهما دس ” السم ” في أحد خزانات المياه، التي يتزوّد منها يوميًا أحد صهاريج الجيش اللبناني بالمياه لنقلها إلى الثكنات العسكرية؛ وذلك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين.