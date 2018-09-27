رجل يقتل شخصا و 4 فتيات ساعدوا عشيقته في ممارسة الرذيلة

أبوظبي(صدى):

أقدم مقيم آسيوي في الإمارات على قتل رجل مارس الرذيلة مع عشيقته، و4 فتيات أخريات سهلن لها فعل الفاحشة؛ حيث جاء ذلك بعد علمه بمجال عمل عشيقته في أحد المراكز التي اتخذت من خدمات التدليك غطاء لممارسة الرذيلة.

واشترى الرجل سكينًا وتوجه إلى مركز التدليك، وقام بجريمته؛ حيث أنه أثناء تواجده بمركز التدليك، الذي تعمل فيه عشيقته، ويتردد عليه لتعاطي المؤثرات العقلية، التقى رجل، علم منه بأن عشيقته مارست الرذيلة معه.

وأشاط هذا الأمر غضبه ودفعه لقتل الرجل، ثم قتل الفتيات الموجودات في المكان، كونهن سهّلن لعشيقته ممارسة الرذيلة؛ فيما تم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.