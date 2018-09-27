ضبط سائق اختطف سيدة واغتصبها بالقوة
تمكنت الشرطة الإيطالية من ضبط سائق مغربي قام باختطاف سيدة مغربية الجنسية في بداية العقد الثالث واغتصبها داخل أحد المنازل.
وأوضحت الشرطة الإيطالية، أن سائق السيارة الأجرة مغربي مسيحي، أجبر المغربية الشابة البالغة من العمر 32 سنة، على مرافقته بالقوة إلى منزله المتواجد بمنطقة ” كورسيكو ” ، قبل أن يعنفها ويغتصبها .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31985 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس ما قلتم. مصر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34691 ] نشر منذ 46 دقيقة
مافي أغتصاب
البنت إذا مابغت تعطيك
قسم لاالله لو تنقز للسماء على رجولك
وتبوسها
ماتحصل منها ولا حاجة🤔