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ضبط سائق اختطف سيدة واغتصبها بالقوة

ضبط سائق اختطف سيدة واغتصبها بالقوة
روما(صدى):

تمكنت الشرطة الإيطالية من ضبط سائق مغربي قام باختطاف سيدة مغربية الجنسية في بداية العقد الثالث واغتصبها داخل أحد المنازل.

وأوضحت الشرطة الإيطالية، أن سائق السيارة الأجرة مغربي مسيحي، أجبر المغربية الشابة البالغة من العمر 32 سنة، على مرافقته بالقوة إلى منزله المتواجد بمنطقة ” كورسيكو ” ، قبل أن يعنفها ويغتصبها .


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