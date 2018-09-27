انقلاب حافلة بعزيزية مكة يؤدي لإصابة 7 أشخاص

نايف السالم(صدى):

وقع حادث تصادم تسبب في إنقلاب حافلة وإصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة أمام أسواق السلام بمكة.

ومن جانبها، ورد غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغًا بوجود حادث تصادم و انقلاب باص وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني غازي الشمبري.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 7 إصابات تراوحت بين المتوسطة و الطفيفة، تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين وتم نقل 4 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتين لمستشفى الملك فيصل وإصابة رفضت النقل.