ضبط منزل تسكنه عمالة آسيوية مخالفة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

كشفت قوة الضبط الميداني التابعة لشرطة المنطقة بالتعاون مع الأمانة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، اليوم الخميس، عن عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص وتخالف قانوني العمل والإقامة.

وأكد رجال الأمن أنه تم رصد أحد المنازل بحي العزيزية بتبوك تسكنه عمالة من جنسية اسيوية، وتقوم بصناعة التبغ وأنواعه وتوزيعه للبيع بقصد الكسب المادي ولحسابهم الخاص مخالفين بذلك لنظام الإقامة والعمل وعلى ذلك القبض عليهم وتحرير المضبوطات تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقهم.

هذا ويأتي تشديد القبضة الأمنية ضمن الحملة المكثفة التي تقودها الحكومة السعودية تحت عنوان ” وطن بلا مخالف “.