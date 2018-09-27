حارس ليجانيس عن سلوك لاعبي برشلونة: عمل قبيح

نواف السالم(صدى):

هاجم حارس مرمى ليجانيس، إيفان كويلار، سلوك لاعبي برشلونة، في المباراة التي فاز فيها فريقه أمس الأربعاء على حامل لقب الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف؛ حيث وصف سلوكهم بـ ” القبيح ” .

وقال ” كويلار ” مصرّحًا: ” نحن ليجانيس، فريق متواضع، هذا صحيح، ولكن يجب أن يقوم الأشخاص الذين اعتادوا على الفوز بمصافحة الآخرين وتقديم التهاني للفريق الآخر عندما يخسرون، وهو شيء لم يقم به لاعبو برشلونة ” ، مضيفًا: ” لم يأت أحد لتهنئتنا، أعتقد أن هذا عمل قبيح جدًا. ”

وتمكن ليجانيس، من تحويل تأخره في المباراة بهدف نظيف للاعب البرازيلي كوتينيو في الدقيقة 69 لفوز على الفريق الكتالوني بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي.