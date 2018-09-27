حارس ليجانيس عن سلوك لاعبي برشلونة: عمل قبيح
هاجم حارس مرمى ليجانيس، إيفان كويلار، سلوك لاعبي برشلونة، في المباراة التي فاز فيها فريقه أمس الأربعاء على حامل لقب الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف؛ حيث وصف سلوكهم بـ ” القبيح ” .
وقال ” كويلار ” مصرّحًا: ” نحن ليجانيس، فريق متواضع، هذا صحيح، ولكن يجب أن يقوم الأشخاص الذين اعتادوا على الفوز بمصافحة الآخرين وتقديم التهاني للفريق الآخر عندما يخسرون، وهو شيء لم يقم به لاعبو برشلونة ” ، مضيفًا: ” لم يأت أحد لتهنئتنا، أعتقد أن هذا عمل قبيح جدًا. ”
وتمكن ليجانيس، من تحويل تأخره في المباراة بهدف نظيف للاعب البرازيلي كوتينيو في الدقيقة 69 لفوز على الفريق الكتالوني بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي.
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