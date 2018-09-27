مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 5.13 نقطة ليقفل عند مستوى 7898.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 169 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك, والطيار, والمواساة, وأسمنت ينبع, وإكسترا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, وطيبة, والإعادة السعودية, والبحري, وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.49% و 4.68% .

فيما كانت أسهم شركات استثمار, والإنماء، وكيان السعودية, ودار الأركان, والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات استثمار, والإنماء, وسابك, وكيان السعودية، و الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

ما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 26.86 نقطة ليقفل عند مستوى 2595.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 95 ألف سهم تقاسمتها 140 صفقة.