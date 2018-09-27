لاعب تشيلسي السابق يؤكد أن هازارد الأفضل بالعالم

طلال الغامدي(صدى):

أكد لاعب وسط تشيلسي السابق جيانفرانكو زولا، أن اللاعب البلجيكي ايدين هازارد والذي ساهم في فوز البلوز بهدفين لهدف مساء الأربعاء أمام ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، هو الأفضل بالعالم.

وعلّق ” زولا ” على هدف هازارد الذي تجاوز من خلاله أكثر من لاعب من نجوم ليفربول ليهز شباك الحارس مينيوليه، قائلًا: ” الهدف كان رائعا خاصة أنه ليس جميلا فقط بل جاء في توقيت ممتاز. ”

وأضاف: ” كان بمفرده أمام 4 مدافعين. هدف لا يصدق. هازارد ليس فقط واحد من الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز – إن لم يكن الأفضل – إنه من الأفضل في أوروبا وربما العالم ” ، متابعًا: ” يتطور سريعًا في نضوجه والخيارات التي يقوم بها في الملعب، وفي رأيي لم نر بعد أفضل مستوى له. إنه استثنائي. “