التشاؤم يهدد الصحة وقد يؤدي إلى الوفاة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعاني العديد من الأشخاص من الشعور بالتشاؤم مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الصحية والنفسية الخطيرة، وفيما يلي نستعرض أهم العادات التي تؤدي إلى الشعور بالتشاؤم والتى يأتي في مقدمتها عدم الرضا والتعرّض لمواقف قاسية ومعقدة والخوف الشديد والتردد الدائم من مواجهة المستقبل والأشياء.

التعرض لحالات من الاكتئاب النفسي الذي يؤثر على التفكير وغيرها من المشاعر السلبية التى تسبب المعاناه النفسية والأمراض الصحية كأمراض القلب وقد يؤدي إلى الوفاة.

وينصح علماء النفس بضرورة الحرص على الاسترخاء والابتعاد عن مسببات التوتر من خلال التأمل وممارسة اليوغا، وضرورة تعزيز الثقة بالنفس وتدوين الأفكار السلبية ومحاولة إيجاد حلول لها لتخطيها و الحصول على فترات من الهدوء لتحقيق التوازن النفسي والذهني و الإبتعاد عن الأشخاص الذين يحملون الأفكار السلبية والمحزنة .