بعد التفريط في خدماته.. فهد الأنصاري: رغبتي كانت الاستمرار مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أوضح لاعب الوسط الكويتي الدولي فهد الأنصاري، أنه كان يرغب في الاستمرار في صفوف الاتحاد لموسم آخر إلا أنه فوجئ بقرار الإدارة، برئاسة الأستاذ نواف المقيرن، بالتفريط في خدماته؛ حيث انضم لصفوف الفيصلي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية ليقدم مستويات رائعة مع فريقه الحالي.

وصرّح ” الأنصاري ” قائلًا: ” كنت قد منحت الأولوية للتجديد للاتحاد، بعدما تلقيت عروضًا من دوريات أخرى، إلا أنني كنت أرغب في البقاء بالدوري السعودي، وتأخر حسم موقفي مع النادي، نظرًا لتأخر التعاقد مع مدير فني جديد ” ، مضيفًا: ” بعد التعاقد مع رامون دياز، أخبروني بأني سأبقى مع الاتحاد، ولكني فوجئت بقرارهم بالاستغناء عني. ”

وتابع: ” لم يكونوا واضحين في أغلب قراراتهم، لا أعرف أكان الاستغناء عني بقرار من الإدارة، أم بقرار فني؟ ” ، مختتمًا: ” انتقالي لصفوف الفيصلي قادمًا من الاتحاد كان بمثابة التحدي، خاصة بعد قضائي عامين مع الاتحاد، وصرت عالمًا بأجواء الدوري السعودي الذي يعد من أقوى الدوريات في الوطن العربي، إن لم يكن الأول عربيًا وآسيويًا. “