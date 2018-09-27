استشاري يكشف كيفية استغلال الدهون في تنسيق الجسم

أماني الغامدي(صدى):

اعتمدت الكثير من السيدات خلال الفترة الحالية على تنفيذ عمليات نحت القوام وتنسيقه بدلًا من الاعتماد على التمارين الرياضة المرهقة والتي تحتاج إلى وقت طويل للحصول على النتائج التي لا تنتهى في النهاية بالشكل المطلوب بالتحديد.

يقول الدكتور أحمد مكاوى استشارى جراحة التجميل وعلاج السمنة والنحافة وزراعة الشعر ، إن عمليات نحت الجسم أصبحت أسهل كثيراً من الوقت السابق واصبح يمكن استغلال الدهون ايضا في هذا الأمر.

وتابع استشاري جراحة التجميل والسمنة والنحافة وزراعة الشعر أن الدهون التي يمكن استغلالها ليست كل الدهون التي تخرج من الجسم أثناء العملية فبعد العملية يحدث فلترة للدهون في أجهزة خاصة للحصول في النهاية على الخلايا الدهنية الحية وهي التي يمكن استغلالها مره ثانية من خلال حقنها في مناطق كثيرة مثل الأرداف – الصدر – الوجه – الساق – منطقة اليد وذلك لإعادة تشكيل القوام ومن أجل الوصول إلى الشكل الكيرفي المطلوب والشائع لدى السيدات.