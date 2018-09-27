تنسيق بين فرع العمل بالشمالية والصحة لشراكة مجتمعية

سلطان الهوير(صدى):

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري بن علي العنزي يرافقه عدد من منسوبي الفرع بزيارة مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وكان في استقبالهم مدير عام صحة الشمالية عبدالله العازمي الذي رحب بهم.

حيث تبادل الطرفين الحديث عن كافة الجوانب التي ينبغي التعاون عليها في ظل الدعم الكامل من القيادة الرشيدة للاهتمام بخدمة المواطنين بالشكل اللازم وفقا لتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الامير فيصل بن خالد بن سلطان .

وجرى خلال اللقاء التنسيق لعمل شراكة مجتمعية بين الادراتين لمافيه مصلحة الطرفين على كافة الاصعدة وفقاً لرؤية 2030.