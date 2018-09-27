بعد معاناته من أخطاء تحكيمية.. الأهلي يصعد الأمر لاتحاد الكرة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة النادي الأهلي تتجه لرفع ملف إلى اتحاد كرة القدم، بالأخطاء التحكيمية التي عانى منها الفريق خلال مبارياته الثلاث الماضية في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي، أرفقت لقطات من جميع المباريات الثلاث الماضية معززة بآراء خبراء تحكيم دوليين توضح صحة موقفهم، كما تحتج على عدم استخدام الحكام تقنية الفيديو بالشكل المطلوب ما تسبب في ضياع حقوق الفريق في المباريات وتشكيل ضغط كبير على اللاعبين داخل الملعب.

وعلى جانب آخر، أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم قرارًا بنقل مواجهة الباطن والأهلي إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي تجرى حاليًا في ملعب نادي الباطن.