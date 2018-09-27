مصرع 200 شخص في الفيضانات وسط نيجيريا وجنوبها

أبوجا(صدى):

لقي نحو 200 شخص مصرعهم من جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت على اثنتي عشرة من ولايات نيجيريا، كما أعلنت الخميس، الوكالة الوطنية لادارة الطوارئ. وتحدثت حصيلة سابقة عن مصرع نحو مئة شخص في فيضانات مجاري المياه.

وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة الى فيضان نهري النيجر وبينو، وغمرت قرى وأراضي واحتجزت عشرات آلاف الأشخاص في منازلهم، فيما فر آخرون من المناطق المغمورة بالمياه. وتم الإعلان عن حالة كارثة وطنية قبل نحو عشرة أيام في ولايات كوغي ودلتا وأنامبرا ونيجر. وتقع كوغي ودلتا في وسط نيجيريا، أما ولايتا دلتا وانامبرا ففي الجنوب.

وفي شمال شرق نيجيريا، تسبب وباء الكوليرا حتى الآن عن مصرع نحو 100 شخص في الأسبوعين الماضيين، كما تقول الأمم المتحدة.