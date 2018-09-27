بنمو بلغ 70٪؜ تمويل.. 408 ريادي وريادية بقيمة تجاوزت الـ 78 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

ضمن دور البنك المعني بتمكين المشاريع الناشئة والواعدة على مستوى المملكة من خلال حزمة منتجاته التمويلية المتنوعة ، اعتمد بنك التنمية الاجتماعية خلال شهر اغسطس من العام الحالي تمويل (408) مشروعا واعدا بقيمة بلغت (78.950.415) ريال في كافة مناطق المملكة، وبنسبة نمو ٧٠٪؜ عن ماتم تمويله في الشهر الماضي.

من جانبه، أكد أ. سعيد الزهراني مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر بالبنك، إن المشاريع المعتمدة جمعت بين عدد من مسارات البنك النوعية، حيث شملت مسار التميز، والناشئ، والخريجين، والعربات المتنقلة، وكذلك توطين المولات، حيث تم تمويل مشاريع صناعية، خدمية ، طبية، تقنية، طاقة متجددة، تجزئة وكذلك توجهات التوطين وغيرها، حيث توسعت التغطية الجغرافية لشهر ذي القعدة لتشمل اكثر من 70 مدينة ومحافظة من مدن ومحافظات المملكة، وتضمنت مشاريع مملوكة لكلا الرجال والسيدات على حد سواء، مؤكداً أن البنك اهتم بشكل كبير على الوصول للمناطق الواعدة في اعتماده حتى يغطى جميع مناطق المملكة متماشيا مع مستهدفات البنك في التمكين الاقتصادي والوصول ،متزامنا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف الزهراني أن هذا الدعم يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها البنك في التشجيع على العمل الحر ودعم الرياديين بتمويلهم ومتابعة مشاريعهم، مضيفاً بأن البنك يحفز الشباب والشابات للمساهمة في دعم اقتصاد المملكة والمشاركةضم الهدف المسقط على البنك ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ، مشيراً إلى أن البنك لا يقتصر دوره على الدعم والتمويل فقط ، حيث أن خدمات البنك التي تقدم لرواد ورائدات الأعمال، تتضمن حزمة من الخدمات الغير مالية والتي تشمل على التدريب والاستشارات، عبر نخبة من الخبراء والمستشارين العالميين والمحليين، بالإضافة دعم سلاسل الامداد والقيمة للمشاريع وانفاذهم للأسواق عبر شراكات استراتيجية نوعية للإسهام في تنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، حيث يقدم البنك مجموعة من الخدمات غير المالية ضمن ذراعه لبناء القدرات لدى اصحاب المشاريع ورواد الاعمال ” مركز دلني للأعمال ” .

وبين الزهراني أبرز الأنشطة الموافق على تمويلها وهي: صنع منتجات الأغذية و المكملات الغذائية ، خدمات الدعاية والإعلان، الأجهزة والمعدات الطبية، التغليف والتعبئة،صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات، بيع وإصلاح وصيانة أجهزة الهات المحمولة، تجارة التجزئة للملابس الجاهزة، معدات التخييم ولوازم الرحلات، مواد البناء، تجارة التجزئة لقطع غيار المعدات الثقيلة، المحامص المتخصصة ، إصلاح وصيانة الحدائق والمنتزهات، خدمات الخبرة الإدارية والاستشارات المتخصصة ، المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة، معدات الطاقة الشمسية، صناعة المنتجات الورقية ،خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، أنظمة الأمن والسلامة، مستحضرات التجميل وأدوات الزينة للمتاجر المتخصصة، خدمات التزيين النسائي،خدمات تأجير القوارب الترفيهية والزوارق.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعتبر بوابة للتمكين الاقتصادي للمشاريع على مختلف مراحلها وقطاعاتها، ويمكن للراغبين بالاستفادة من منتجات البنك وخدماته التقديم مباشرة عبر الموقع الالكتروني للبنك<هنا> .