بالصور.. جولات تفتيشية على عدد من المرافق الصحية لمكافحة التبغ

عادل الحربي(صدى):

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق، بتنفيذ جولات تفتيشية على عدد من المرافق الصحية ومواقع بيع التبغ.

حيث قامت اللجنة بجولات في المنشآت الصحية بالرياض وعرفتهم بنظام مكافحة التدخين، والتأكد من عدم مخالفة النظام، وتركيب اللوحات والبوسترات الخاصة بنظام مكافحة التبغ.

أما بجدة، فقد أسفرت جوالات اللجنة عن عن إغلاق محلين؛ لمخالفتهما أنظمة العمل، ورصد 18 مخالفة؛ حيث تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين بيع المعسل بأقل من 500 جرام، إضافة إلى المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، وتم تحرير وكتابة 5 تعهدات؛ لإزالة المخالفات خلال الأربع وعشرين ساعة.

وقامت اللجنة بجولات تفتيشية في مكة المكرمة، حيث تم مصادرة كمية من المعسل مجهول المصدر والجراك المخلوط، وتطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفين.

أما بالأحساء، فزارت اللجنة 28 منشأة صحية؛ وذلك ضمن جولاتها التفقدية؛ للتأكد من تركيب لوحات منع التدخين التحذيرية، إضافة لتوزيع النشرات التعريفية بنظام مكافحة التدخين.

وضبطت اللجنة بنجران 42 مخالفة تَمَثّلت في بيع سجائر أقل من 10 حبات، وتبغ مخلوط ” تمباك و شمة ” وبيع معسل أقل من 500 غرام، وبيع مشتقات التبغ التي لا تحمل بيانات تحذيرية؛ حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

كما صادرت اللجنة بالقصيم 5008 منتجات من مختلف أنواع التبغ ومشتقاته، حيث شملت علب تدخين أقل من 10 سجائر، وظروف تنباك 20 جم يستخدم للمضغ.

وأجرى فريق اللجنة 10 جولات بالجوف، شَمِلت عددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستوصفات الخاصة، كما ضبطت بجازان 6 مخالفات، واغلقت محلين، وأخذ 3 تعهدات.