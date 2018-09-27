مدرسة الطبراني المتوسطة تكرم طلابها أبناء المرابطين في الحد الجنوبي

سعيد العجل(صدى):

ضمن برامج احتفاء مدرسة الطبراني باليوم الوطني كرمت إدارة المدرسة طلابها أبناء المرابطين بالحد الجنوبي .

وقد قام مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي .

بتسليم الطلاب هدايا قيمه تقديرا لجهود آبائهم في الذود عن حما الوطن .

وقد وجه الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي مدير مكتب التعليم بشرق الرياض كلمة بهذه المناسبة ، أعرب فيها عن فخره واعتزازه بجميع الذين يحرسون الوطن من غدر المعتدين ،ويسطرون الإنجازات البطولية في أرض المعركة بالحد الجنوبي، و شكر متوسطة الطبراني على مبادرتها و أشاد بالعمل البطولي الذي يقدمه أولياء أمور الطلاب في خدمة دينهم ودفاعاً عن وطنهم الغالي بكل شجاعة واقتدار .

كما دعا الجميع للوقوف صفاً واحداً من أجل بث روح الحماسة والوطنية في نفوس الأبطال البواسل المرابطين بالحد الجنوبي.

وأكد الأستاذ عبدالله العنزي ، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين و وزارة التعليم على تشجيع مثل هذه المبادرات الوطنية لما لها من أثر طيب على نفوس النشء.

وقد حضر حفل التكريم مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ناصر القبلان والأستاذ صالح بن عبدالله المزيني من إدارة المدرسة .

من جانب آخر ثمنت إدارة مدرسة الطبراني المتوسطة حفاوة استقبال مدير مكتب تعليم شرق الرياض ، و كلماته المحفزة لأبناءه الطلاب .

كما شكرت شركة السيف للتمور على دعمهم المتواصل لبرامج المدرسة عامة و مبادرة تكريم أبناء المرابطين خاصة .