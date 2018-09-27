بقيمة 375 مليون ريال ” اليسر ” توقع اتفاقية بيع ” ذمم مدينة ” مع مصرف الراجحي

رشاد اسكندراني (صدى):

وقعت شركة اليسر للإجارة والتمويل مع مصرف الراجحي اتفاقية بيع محفظة أصول ذمم مدينة بقيمة 100 مليون دولار (375 مليون ريال)، في اطار أهداف شركة اليسر الرامية الى التوسع بعلاقاتها مع رواد القطاع المصرفي في مجال صفقات محافظ الأصول المجازة من الهيئة الشرعية.

ووقع الاتفاقية عن شركة اليسر للإجارة والتمويل الرئيس التنفيذي بدر الشمري، وعن مصرف الراجحي نائب المدير العام مدير المجموعة المصرفية للشركات عيسى بن صالح الحريميس وبحضور عدد من المدراء التنفيذين من الجانبين.

وأكد الاستاذ بدر الشمري على عمق العلاقة التي تجمع شركة اليسر للإجارة والتمويل مع مصرف الراجحي والقائمة على التعاون والتكامل في الأهداف والمصالح المشتركة والتي نتج عنها مجموعة من الاتفاقيات في عدة مجالات، مبينا ان هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع مصرف الراجحي في مجال محافظ الذمم المدينة.

وقال الرئيس التنفيذي على هامش توقيع الاتفاقية: اننا نعمد الى ابرام مثل هذه الصفقات مع القطاع المصرفي بشكل دائم بهدف التوسع في ادارة رأس المال ورفع مستوى السيولة النقدية لتقديم خدماتنا التمويلية لأكبر شريحة ممكنة من القطاعات المستفيدة، وكذلك العمل على تعزيز الميزة التنافسية تجاه برامج محافظ الأصول، والعمل على زيادة حصة الشركة السوقية في النشاط التمويلي الأمر الذي يزيد من كسب ثقة العملاء وتعزيز موقف الشركة مستقبلا في السوق المالي إلى جانب تحقيق أعلى نسبة من الأرباح المستهدفة.

من جانبه أكد محمد عبيد الله صديقي، الرئيس التنفيذي المالي في شركة اليسر ان الفكر الاستراتيجي الذي تتبناه الشركة يستهدف مد جسور التعاون والتوسع في علاقات تكاملية مع القطاع المصرفي، مبينا أن لليسر علاقات واتفاقيات ائتمانية تجمعها مع عدد من المصارف في مجال محافظ الأصول ذمم مدينة تعمل وفق تعليمات الهيئة الشرعية، مشيرا الى أن التوسع في العلاقات التعاقدية مع القطاع المصرفي يفتح المجال أمام الشركة لطرح برامج ومنتجات وخدمات جديدة تفي باحتياجات وتطلعات العملاء من الشركات والأفراد.

وفي سياق متصل قال مشعل شعيب الفداغ، مدير التسويق في شركة اليسر: اننا نتطلع وفق خططنا الاستراتيجية نحو المشاركة في تحقيق خطط المملكة التنموية المتصلة برؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وفق المعايير التي يحددها البرنامج للأداء في القطاع الاقتصادي وأداء المؤسسات المصرفية وخدمات التمويل، الأمر الذي يدعونا الى تقديم دور حيوي وأساسي بما يفي بالطلب المتوقع على خدمات التمويل والارتقاء في مستوى المنتجات المقدمة لمختلف القطاعات بحسب متطلبات تحقيق الرؤية 2030 .

وأضاف الفداغ بأن العلاقات التي ت

جمعنا مع مؤسسات القطاع المصرفي هي دليل واضح على الثقة التي نكتسبها في السوق المحلي والخليجي، واننا نتطلع الى المزيد انطلاقا من موقعنا الريادي في سوق خدمات ومنتجات التمويل بما يدعم ازدهار القطاع المالي الوطني.

وحضر توقيع الاتفاقية من جانب شركة اليسر للإجارة والتمويل محمد صديق قصاب الرئيس التنفيذي للمخاطر، جمال القحطاني الرئيس التنفيذي للأعمال، علي سردار خان مدير وحدة التمويل، وأحمد العنقري مدير وحدة الخزينة. وحضرها من جانب مصرف الراجحي، عبد الرزاق العبد الكريم مدير منطقة الشركات الكبيرة – المنطقة الوسطى ، صلاح المحقني مدير علاقات أول – مصرفية الشركات الكبيرة.

ويذكر أن شركة اليسر للإجارة والتمويل تعمل على تقديم خدماتها ومنتجاتها التمويلية والتي تشمل برنامج الإجارة والمرابحة وبرنامج التورق وفق أحكام وضوابط الشريعة الاسلامية السمحة.