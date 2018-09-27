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بالفيديو.. ” المكدوس ” يتسبب في تعرض يارا للانتقادات

بالفيديو.. ” المكدوس ” يتسبب في تعرض يارا للانتقادات
بيروت(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية بأحد الفيديوهات وهي تعد ” المكدوس ” بالمطبخ، وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة؛ بسبب هذا المقطع الذي تشاركته مه جمهورها.

حيث وجهت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الساخرة انتقادًا للفنانة يارا، قائلة: ” هلق ما في ميسي على التلفزيون، ولا عندها حفلات، ولا عم تعمل البومات وتراجع فني كبير، قاعدة عم تعمل مكدوس وتصورلنا ” .

وأضافت الصفحة: ” ضيعانها يارا من أجمل الأصوات العربية، وعملت مسيرة كتير حلوة وناجحة، ليش هيك عم تعمل بحالها ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعز النعمة محب المكدوس

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