بالفيديو.. ” المكدوس ” يتسبب في تعرض يارا للانتقادات

بيروت(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية بأحد الفيديوهات وهي تعد ” المكدوس ” بالمطبخ، وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة؛ بسبب هذا المقطع الذي تشاركته مه جمهورها.

حيث وجهت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الساخرة انتقادًا للفنانة يارا، قائلة: ” هلق ما في ميسي على التلفزيون، ولا عندها حفلات، ولا عم تعمل البومات وتراجع فني كبير، قاعدة عم تعمل مكدوس وتصورلنا ” .

وأضافت الصفحة: ” ضيعانها يارا من أجمل الأصوات العربية، وعملت مسيرة كتير حلوة وناجحة، ليش هيك عم تعمل بحالها ” .