لا تتعرض للضوء الأزرق الصادر عن الهواتف المحمولة لهذه الأسباب

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يؤثر الضوء الأزرق الصادر عن الأجهزة الإلكترونية وخصوصًا الهاتف المحمول على العينين، كما يؤثر سلبًا على وظائف الجسم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأضرار التي يسبهها الضوء الأزرق على العينين.

– تدمير الرؤية

يمكن أن يقوم الضّوء الأزرق المُنبعث من الهواتف الذكيّة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الرقميّة، بتدمير الرؤية وتسريع العمى.

– تدمير خلايا الشبكية

يتسبب الضوء الأزرق في تدمير خلايا الشبكية؛ حيث يؤثر في مستقبلات الضوء في الجزيئات الحساسة، حيث لا يُلاحظ هذا عند توجيه الضوء الأحمر أو الأصفر والأخضر.

– إتلاف شبكية العين

يزيد الضوء الأزرق من احتمال تعرّض العين والرؤية للضّرر؛ من خلال إتلاف شبكية العين، حيث يؤدي التعرض المستمر للضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكيّة والحواسيب؛ لتفاعلٍ في خلايا العين الحساسة للضوء الذي يُمكن أن يُسرّع الضّرر النّاتج عن التنكس البقعي.

– الماء الأبيض

وهو مرضٌ يُصيب عدسة العين الواقعة خلف الحدقة فيُعتمها ويُفقدها شفافيّتها؛ وهو الأمر الذي يتسبب في ضعف البصر بالعين المُصابة.