استعدادا للمرحلة الذهبية .. 712 وكيل كاديلاك من حول العالم يجتمعون في أمريكا

واشنطن(صدى):

يبدو أن وكالات كاديلاك حول العالم متفائلة إلى حد كبير ومتحمسة حيال مستقبل الشركة وموديلاتها عقب اجتماع حوالي 1,000 فرد من ضمن 712 وكالة حول العالم في مؤتمر كاديلاك بمدينة لاس فيجاس.

أهم ما في هذا المؤتمر هو عرض XT6 كروس أوفر وCT4 و CT5 سيدان الجديدة، والجيل القادم من إسكاليد، وهي كلها موديلات أبهرت مبعوثي الوكالات الحاضرة كما يظهر من تصريحاتهم الإعلامية المختلفة.

ما يبدو واضحاً أن رئيس كاديلاك الجديد ستيف كارليسل يشرف حالياً على مرحلة ذهبية من حياة كاديلاك فيما يتعلق باستراتيجيتها تجاه سوق السيارات العالمي الحافل بالمنافسة الشرسة.

“أنا منبهر للغاية بالفريق حالياً، هذا هو المؤتمر الذي احتاجته كاديلاك بقوة”، هكذا صرح نيلسون أندروز، مدير وكالة تحمل اسمه في ولاية تينيسي الأمريكية.

ويُذكر أن كاديلاك تتجهز حالياً لطرح XT4 الجديدة في وكالاتها خلال أسابيع، بينما تبدو CT5 سيدان القادمة متألقة طبقاً لما رأيناه من صور تجسسية للسيارة حتى الآن.