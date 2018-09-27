بالصور.. اقتحام مدرسة ابتدائية على يد مجهولين وسرقة محتوياتها بمكة

نايف السالم(صدى):

تعرضت مدرسة اليمانية الابتدائية والمتوسطة للبنين بشرق مكة المكرمة التابعة لتعليم مكة المكرمة صباح اليوم الخميس، للسرقة من قِبَل مجهولين قاموا بالدخول في فناء المدرسة وقطع مولدات الكهرباء، والدخول داخل المدرسة وسرقة بعض الممتلكات.

وأكدت المصادر قيام المجهولين بسرقة أجهزة وعدد من كاميرات المراقبة، وأحد المكيفات، وتعرض المدرسة للتخريب والعبث؛ فيما باشرت الأجهزة الأمنية الموقع وقامت بالإجراءات للكشف عن الجناة.