بالصور.. اقتحام مدرسة ابتدائية على يد مجهولين وسرقة محتوياتها بمكة
تعرضت مدرسة اليمانية الابتدائية والمتوسطة للبنين بشرق مكة المكرمة التابعة لتعليم مكة المكرمة صباح اليوم الخميس، للسرقة من قِبَل مجهولين قاموا بالدخول في فناء المدرسة وقطع مولدات الكهرباء، والدخول داخل المدرسة وسرقة بعض الممتلكات.
وأكدت المصادر قيام المجهولين بسرقة أجهزة وعدد من كاميرات المراقبة، وأحد المكيفات، وتعرض المدرسة للتخريب والعبث؛ فيما باشرت الأجهزة الأمنية الموقع وقامت بالإجراءات للكشف عن الجناة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54836 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يعثرون عليهم وينكلوا فيهم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31979 ] نشر منذ 1 ساعة
ذولا ماخلوا.ولا بقوا طيب والحارس فينه والى مالها حارس
يا اخوان هذي المدرسه سطحها زنق والى انا ماعد اشوف
alfahd42[ عدد التعليقات: 19034 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34684 ] نشر منذ 57 دقيقة
كثرت السرقات🤔