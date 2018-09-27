إتاحة خدمة دمج الوحدات السكنية إلكترونيا

عادل الحربي (صدى):

أقدم برنامج فرز الوحدات العقارية على إطلاق خدمة دمج الوحدات العقارية، والتي تتيح ضم وحدتين عقاريتين منفصلتين أو أكثر لتصبح وحدة عقارية واحدة، عبر استخراج محضر دمج إلكتروني وبشكل آلي يسمح بالحصول على صك ملكية موحد.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، المهندس مازن بن محمد الداوود، أنّه تم إطلاق هذه الخدمة لتكون إلكترونية بشكلٍ متكامل ليحصل المستفيد على محضر دمج لوحدات عقارية في مبنى أو مجمع عقاري يخوله للحصول على صك ملكية واحد، على أن يتم تزويد المالك بتطورات سير عمل طلب الدمج عبر الرسائل الإلكترونية.

وأشار ” الداوود ” إلى أن خدمة دمج الوحدات تعد إحدى خطوات التوسع والتطوير لبرنامج فرز الوحدات العقارية، كما أنها أتت تلبيةً للعديد من طلبات ملّاك الوحدات العقارية والتي تم أخذها بعين الاعتبار، وهي أحد العوامل التي تُحدد احتياجات السوق، حيث إن زيادة مساحة الملكية تخفف العبء على الملاك عند استكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، وتمكنهم من الحصول على فوائد استثمارية أو تمويلية.