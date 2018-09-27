بالصور.. تحدت السخرية.. فتاة تحصد لقب ملكة جمال النمش

برلين(صدى):

حصدت الفتاة الألمانية سوانتى بولينا صاحبة الـ 22 عامًا، لقب ملكة جمال النمش؛ حيث أصبحت أيقونة للجمال؛ وذلك بسبب كثافة ” النمش ” على وجهها.

حيث استطاعت ” سوانتي ” بإرادة حديدية أن تحول السخرية التي تعرضت لها بسبب ” النمش ” الذي يكسو وجهها لمصدر طاقة إيجابية في حياتها وتحولت لأيقونة للجمال الألماني.

حيث جمعت عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ما يقرب من النصف مليون متابع، من خلال نشر صورها الساحرة التى جمعت آلاف الاعجابات، كما أنها تروج لعدد من ” البراندات ” العالمية.

وعن ذلك، أوضحت ” سوانتي ” أنها تشعر بالرضا تمامًا من شكلها وهيئتها، وتعتقد أنها كانت السبيل إلى شهرتها، رغم أنها كانت فى البداية غير مقتنعة أنها جميلة؛ ولذلك استغرق الأمر الكثير من الوقت لتشعر بالرضا.