بالصور.. تحدت السخرية.. فتاة تحصد لقب ملكة جمال النمش
حصدت الفتاة الألمانية سوانتى بولينا صاحبة الـ 22 عامًا، لقب ملكة جمال النمش؛ حيث أصبحت أيقونة للجمال؛ وذلك بسبب كثافة ” النمش ” على وجهها.
حيث استطاعت ” سوانتي ” بإرادة حديدية أن تحول السخرية التي تعرضت لها بسبب ” النمش ” الذي يكسو وجهها لمصدر طاقة إيجابية في حياتها وتحولت لأيقونة للجمال الألماني.
حيث جمعت عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ما يقرب من النصف مليون متابع، من خلال نشر صورها الساحرة التى جمعت آلاف الاعجابات، كما أنها تروج لعدد من ” البراندات ” العالمية.
وعن ذلك، أوضحت ” سوانتي ” أنها تشعر بالرضا تمامًا من شكلها وهيئتها، وتعتقد أنها كانت السبيل إلى شهرتها، رغم أنها كانت فى البداية غير مقتنعة أنها جميلة؛ ولذلك استغرق الأمر الكثير من الوقت لتشعر بالرضا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54836 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام ..
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى نمشهم غير😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10310 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ذا الله يمنعنا☺😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11335 ] نشر منذ 1 ساعة
قصدهــم ملكة جمال بيت النمـــــــــــل .😅😂.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34684 ] نشر منذ 56 دقيقة
وجهها كنه بيتزا😱
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31979 ] نشر منذ 36 دقيقة
الرضا والقناعه كنز والى الناس تكلموا حتى في السمس