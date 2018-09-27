  • الخميس 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. تحدت السخرية.. فتاة تحصد لقب ملكة جمال النمش

بالصور.. تحدت السخرية.. فتاة تحصد لقب ملكة جمال النمش

بالصور.. تحدت السخرية.. فتاة تحصد لقب ملكة جمال النمش
برلين(صدى):

حصدت الفتاة الألمانية سوانتى بولينا صاحبة الـ 22 عامًا، لقب ملكة جمال النمش؛ حيث أصبحت أيقونة للجمال؛ وذلك بسبب كثافة ” النمش ” على وجهها.

حيث استطاعت ” سوانتي ” بإرادة حديدية أن تحول السخرية التي تعرضت لها بسبب ” النمش ” الذي يكسو وجهها لمصدر طاقة إيجابية في حياتها وتحولت لأيقونة للجمال الألماني.

حيث جمعت عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ما يقرب من النصف مليون متابع، من خلال نشر صورها الساحرة التى جمعت آلاف الاعجابات، كما أنها تروج لعدد من ” البراندات ” العالمية.

وعن ذلك، أوضحت ” سوانتي ” أنها تشعر بالرضا تمامًا من شكلها وهيئتها، وتعتقد أنها كانت السبيل إلى شهرتها، رغم أنها كانت فى البداية غير مقتنعة أنها جميلة؛ ولذلك استغرق الأمر الكثير من الوقت لتشعر بالرضا.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين

حتى نمشهم غير😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *