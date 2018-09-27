إزالة 241 ألف متر مربع ” تعديات ” على الأراضي الحكومية شمال حائل

حائل(صدى):

أزالت أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية شمال المدينة خلال عام 1439هـ إحداثيات وتعديات على أراض حكومية بمساحة تقدر بـ 241 ألف متر مربع، وذلك بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة وشرطة حائل.

وشملت التعديات البالغ عددها 75 موقعاً عقوم ترابية تحوي آبار ارتوازية وأسوار عشوائية وغرف وعشش وبيوت شعبيه جميعها لا يحمل أصحابها صكوك شرعية في قرية السويفله وقرية النيصية وقرية اوبيره وقرية العريدة وقرية السفن وقرية حقروصين وقرية عريجاء وقرية الجثاميه وقرية نقبين، إضافة لبعض المواقع داخل المخططات السكنية المعتمدة على مرافق حكومية.