هيمنة مشروع ” أرامكو ” للمطاط على أكبر طاقات العالم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة ” أرلانكسيو ” لإنتاج الكيميائيات المتخصصة، والتي تمتلكها شركة “أرامكو” السعودية عن رفع أسعار تعاقدات أكتوبر إلى 120 دولارا للطن لأسواق أمريكا اللاتينية، و112 دولارا للطن لأسواق أمريكا الشمالية (0,05 سنت للرطل) وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2018.

وبلغت الأسعار لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 100 يورو للطن لما تبقى من شهر سبتمبر الحالي؛ فيما رفعت الشركة مناصفة بنسبة 50 % في هولندا، حيث تعد الشركة أكبر مصنع في العالم لإنتاج المطاط الاصطناعي، أسعار منتجاتها لدرجات المطاط من ” الإيثيلين بروبيلين دايين ” .

ويعزز هذا المشروع علاقة أرامكو، من خلال إنتاج المطاط الاصطناعي، مع كبار مصنعي الإطارات وقطع غيار السيارات في العالم، بالإضافة إلى توفير إمدادات من الإنتاج للمملكة والشرق الأوسط التي تشتهر باستهلاكها لكميات ضخمة من الإطارات وقطع غيار السيارات والمنتجات الكيميائية المتخصصة.

وفي السياق نفسه، تمكنت ” أرامكو ” من الظفر بصفقة الاستحواذ النصفي على شركة ” أرلانكسيو ” بالتحالف مع ” لانكسيس ” وتأسيس أكبر شركة لإنتاج المطاط الاصطناع في العالم، المستخدم في صناعة إطارات وقطع غيار السيارات العالمية وحزمة ضخمة من الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال تسويقه وبيعه وتوزيعه، وذلك مقابل صفقة بلغت قيمتها نحو 6.3 مليارات ريال ما يعادل نحو 1.2 مليار يورو والتي تم إنجازها وإطلاق المشروع العام 2016م.

ويهيمن على إنتاج مطاط ” الإيثيلين بروبيلين دايين ” في العالم شركة ” لانكسيس ” حليفة ” أرامكو ” في مشروع ” أرلانكسيو ” بالمرتبة الأولى بحصة تمثل 26 % من الإنتاج العالمي، تليها شركات ” إيكسون موبيل ” و ” داو كيميكل ” ؛ فيما حاز قطاع صناعة السيارات على أكبر سوق بنسبة 51,33 % من حجم الاستهلاك العالمي في العام 2017.

ومن المتوقع، أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.24 % من العام 2018 إلى العام 2024. فيما يمثل قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر سوق للتطبيقات في العام 2017 بأكثر من 22.65 % من حصة السوق، كما من المحتمل أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 1.82 % من حيث حجم الاستهلاك من 2018 إلى 2024.