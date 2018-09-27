الإطاحة بـ 8 أشخاص بحوزتهم أموال مجهولة المصدر و250 قارورة مسكر بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوة الخاصة بأمن الطرق بمكة المكرمة خلال ثلاث دوريات من القبض على 8 أشخاص من جنسيات مختلفة وبحوزتهم مبالغ مالية وأكثر من 250 قارورة عرق مسكر.

وأوضح رجال الأمن أن الأشخاص الذين التي الإطاحة بهم منهم 4 هنود وبنجلاديشي ويماني وسوداني وسعودي، وتمت إحالتهم لجهات التحقيق؛ ممثلة في مركز شرطة بحرة والجنوبية.

وأكد رجال الأمن أنه تم الإشتباه بمركبة ” خصوصي ” بقيادة مقيم بنجلاديشي ويرافقه أربعة أشخاص من جنسية هندية وأحدهم بدون هوية مقيم وتم حرز شنطة يدوية بداخلها مبالغ مالية مجهولة المصدر، وهي مبلغ مالي يقارب 50 ألف ريال سعودي، وأيضاً مبلغ مالي يتجاوز 26 ألف روبية هندية، وسُلم الأشخاص والمضبوطات لقسم شرطة بحرة.

كما تم استوقاف مركبةً من نوع “خصوصي” بقيادة شخص سعودي الجنسية يرافقه مقيم يمني، وبتفتيش المركبة عُثر بداخل شنطة المركبة على عدد (119) عبوة سعة (2) لتر، مملوءة بمادة العرق المسكر.

واشتبه رجال الأمن بمركبة “خصوصي” بقيادة مقيم سوداني عُثر بداخلها على عدد (١٣٢) قارورة سعة (٢) لتر ينبعث منها رائحة كريهة يُحتمل أن تكون من مادة العرق المسكر، وسُلمت الحالتان لشرطة الجنوبية .