الذهب يرتفع مع إهمال المستثمرين رفع الفائدة الأمريكية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تجاهل المستثمرين عموما رفع الفائدة الأمريكية لكن المكاسب جاءت محدودة مع صعود الدولار إثر تقارير عن خلاف داخل الحكومة الإيطالية الجديدة.

وفي الساعة 0815 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1195.61 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن لامس أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ 11 سبتمبر أيلول عند 1190.13 دولار.

وأغلقت أسعار الذهب الفورية داخل نطاق بين 1210 و1190 دولارا للأوقية منذ 28 أغسطس وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1199.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة حقيقة أن مجلس الاحتياطي لم يغال في التشديد النقدي أثارت بعض الأجواء الإيجابية حول عملات الأسواق الناشئة ربما يؤدي ذلك إلى شراء حذر في الذهب.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1075.98 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثماينة أشهر.

وزادت الفضة 0.8 بالمئة إلى 14.40 دولار للأوقية وتقدم البلاتين 0.9 بالمئة إلى 828.30 دولار للأوقية.