وزير الشؤون الإسلامية يرفع الشكر للملك سلمان بتوجيهه لفتح مسجد قباء طوال اليوم

محمد السعران(صدى):

​رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على توجيهه الكريم بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء للزوار على مدار اليوم أسوة بالمسجد النبوي الشريف , استشعارا منه – أيده الله – للمكانة العظمي لأول مسجد أسس على التقوى , وخصوصيته المرتبطة بالسيرة النبوية المطهرة والحرص على خدمة زوار طيبة الطيبة , في إطار العناية الكبرى ببيوت الله عز وجل وفي مقدمتها الحرمين الشريفين .

وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ــ تصريح له بهذا الشأن ــ أن الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – عرف عنه التمسك بسنة النبي الكريم ــ صلى الله عليه وسلم ــ كمنهاج حياة له, ويتجلى ذلك بزيارته لمسجد قباء والصلاة فيه عند كل زيارة للمدينة المنورة , وقد ثبتت تلك السنة في زيارة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ففي الحديث الشريف : ” من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمرة” .

وأشاد معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمضامين الكلمة الملكية الكريمة في حفل استقبال الأهالي والتي أكد فيها الملك المفدى – أيده الله – على مبدأ العدالة المطلقة دون استثناءات فلا حصانة لأحد , وكذلك تعزيزه مبدأ المساواة والمشاركة في بناء الوطن , وتأكيده على مكانة الحرمين وخدمة الزوار ” حين قال أيده الله ” يشرفني أن أسمى كما سمي من قبلي وأنا اليوم خادم الحرمين الشريفين “.

وجدد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ختام ــ تصريحه ــ التأكيد على أن الوزارة تثمن حرص خادم الحرمين الشريفين على العناية التامة والاهتمام الشديد بمسجد قباء وأنها تتشرف بخدمة مسجد قباء وباقي مساجد المملكة بما يساهم في تحقيق رسالتها التي تأتي متسقة مع رعاية الملك سلمان المستمرة ودعمه اللامحدود لبيوت الله والعناية بها، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا العزيزة كل النعم.