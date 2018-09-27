بالصور.. ” التيتان ” أكبر طائر في العالم قبل ألف عام

لندن(صدى):

رفعت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية ستار زمني بطول ألف عام؛ لتكشف للعالم عن مخلوقًا ذا ريش يبلغ طوله 10 أقدام، وعاش في مدغشقر منذ أكثر من 1000 سنة.

وأطلق الباحثون في جمعية علم الحيوان في لندن اسم ” فورومبي تيتان ” على الطائر، حيث انقرض هذا النوع من الطيور غير الطائرة وربما تم اصطيادها من قبل البشر على الجزيرة، وكان يبلغ وزنه 1750 رطلًا.

واستغرق الخبراء عقودًا في البحث عن أدلة حول أكبر طائر على الإطلاق لتنتهي دراسة إلى أنها ” التيتان ” التي وجدت في مدغشقر.

وتعتبر هذه الطيور واحدة من أهم الطيور في التاريخ التطوري للجزيرة؛ هذا لأن الحيوانات ذات الجسم الكبير لها تأثير هائل على النظام البيئي الأوسع الذي تعيش فيه من خلال التحكم في الغطاء النباتي من خلال تناول النباتات ونشر الكتلة الحيوية.

وأوضح الباحثون أن شكل وحجم عظامها مختلفان جدًا عن جميع الطيور الأفيال الأخرى، وانقرضت طيور الفيل منذ حوالي 1000 عام بعد فترة طويلة من التواجد مع سكان مدغشقر الأوائل، ولا يزال بيضها المتحجر يجلب مبالغ كبيرة في المزادات العلنية.