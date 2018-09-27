خطوات بسيطة تساعدك في العناية بتركيبات الأسنان

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور باسم سمير إستشارى طب الأسنان وعضو جمعية ستراومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا ، يلجأ بعض مرضى الأسنان إلى تركيبات الأسنان التي تعوض الأسنان المفقودة، وتجعل مظهر الأسنان جميلا، ولكن يحرص المريض على العناية الفائقة بالأسنان الصناعية.

وأكد دكتور باسم ، أن العناية بالتركيبات الثابـتة لا تختلف عن العناية بالأسنان الطبيعية من استخدام لفرشاة الأسنان والخيط السني وزيارة دورية لطبيب الأسنان.

وأضاف ، أن من ضمن أشكال العناية استخدام فرشاة مخصصة لتنظيف التركيبات بالإضافة لاستخدام الفرشاة العادية، والتي يراعى أن تكون ناعمة ومستديرة الأطراف لتفادي خدش التركيبات، كما ينصح باستخدام فرشاة خاصة مخروطية الشكل لتنظيف ما بين الجسور واللثة.

وتابع، أنه يستوجب استخدام فرشاة ومعجون خاص بالتركيبات المتحركة والتي تضمن نظافتها بشكل أعمق وتحافظ عليها من الخدوش أو التغيرات التي تنتج لعدة عوامل وأسباب أهمها المواد التي تدخل في تركيب معجون الأسنان العادي والتي تسبب تآكل أو إحداث خدوش في طبقة الأسنان للتركيبة المتحركة.

وأوصى الدكتور باسم سمير، بعمل زيارة دورية لطبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر وهو برنامج مهم وضروري للعناية بالأسنان وخاصة مع التركيبات، وخلال تلك الزيارات سيقوم طبيب الأسنان بفحص التركيبات، والقيام بتنظيفها بأدوات خاصة، واكتشاف أي مشكلة طارئة أو بداية التهاب في حال حدوث أي عرض، والقيام بفحص مدى ثبات التركيبات وكذلك التأكد من صحة الفم والأسنان بشكل عام.