بالصور.. الهلال الأحمر يشارك في احتفالات الرياض باليوم الوطني الـ88

سعيد العجل(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض في الاحتفالات باليوم الوطني الـ 88 التي أقيمه بالعاصمة الرياض ومدن والمحافظات التابعة للمنطقة، من خلال دعم المواقف بالفرق الإسعافية والفرق التطوعية التابعة للهيئة.

حيث تواجدت في جميع المواقع (26) فرقة إسعافيه تتضمن أكثر من (108) مسعف وخمس مشرفين لتغطية كافة مواقع الاحتفال تم من خلالها ايام الاحتفال الثلاثة بمباشرة أكثر من (44) حالة إسعافيه في مواقف الأحتفال.

وشارك أكثر من 25 متطوع في كرنفال الوطني الذي أقيم بطريق الأمير تركي الأول، حيث تم توزيع الفرق في الأماكن المزدحمة وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين والمرضى، كما قدم فريق تطوعي آخر بمبادرة وتقديم أكثر من 500 علم في أماكن الاحتفال بالرياض، أضافة لمشاركة فريق ثالث تطوعي تابع للهيئة بسيرك دو سوليه في استاد الملك فهد الدولية من خلال تقديم الخدمات الإسعافية في المدرجات ومساندة الفرق الإسعافية المتواجدة في الموقع.

وتم تغطية جميع الاحتفالات بمنقطة الرياض من خلال أكثر من عشر فرق إسعافيه في مواقع الاحتفال المتفرقة بالرياض إضافة لـ 55 متطوع تقوم بمساندة الفرق الإسعافية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، حيث بلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها خلال الاحتفال اليوم الوطني من الفرق التطوعية أكثر من (38) حالة تم تقديم الرعاية الطبية لها في الموقع بشكل كامل.