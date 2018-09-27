عدد من طلاب تعليم مكة يزورون أمين العاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني88

محمد السعران(صدى):

في بادرة غير مستغربة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وتزامناً مع إحتفالات المملكة باليوم الوطني ٨٨ إستقبل أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد عبدالله القويحص بمكتبه مجموعه من طلاب و طالبات المدارس بمكة المكرمة وهي مدرسة العاصمة المتوسطة ومدارس شعاع المعرفة الابتدائية الأهلية مهنئين معاليه باليوم الوطني السعودي 88 .

وفي بداية الاستقبال ردد الجميع النشيد الوطني تلى ذلك تقديم باقات من الورود والأناشيد الوطنية الجماعية من قبل الطلاب والطالبات ثم قدم الطالب مشاري الزهراني من مدارس شعاع المعرفة وهو إبن أحد شهداء الواجب كلمة معبرة عن أبطالنا في الحد الجنوبي ودورهم الكبير في حماية الوطن .

واستمرت اللقاءات في أمانة العاصمة المقدسة حيث توجه الطلاب إلى وكلاء أمين العاصمة المقدسة للمشاركة بالتهنئة في إحتفالات اليوم الوطني ٨٨ .

وبعدها تجول الطلاب في أرجاء مبنى أمانة العاصمة المقدسة وقامو بتقديم الورود للمراجعين والموظفين بالأمانة .