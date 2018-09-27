أمين العاصمة المقدسة يصدر عدة قرارات وتكليفات جديدة

نايف السالم(صدى):

أصدر أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الخميس، عدة قرارات شملت إعفاءات لرؤساء بلديات ومديري أقسام وإدارات عامة، بالإضافة إلى تكليفات جديدة لدعم عجلة التنمية.

وشملت القرارات إعفاء مدير إدارة الحدائق، وتكليف آخر بدلًا منه بالإضافة إلى تكليف رئيسًا لبلدية الشوقية، كما وجه بإنشاء وحدة تُعنى بمتابعة تنفيذ وتعاون الإدارات مع المجلس البلدي.

وتضمنت القرارات عدة بلديات وإدارات عامة وأقسام بأمانة العاصمة المقدسة؛ لتجديد الدماء، ومن المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا اليوم.