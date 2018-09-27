التربية الخاصة بتعليم مكة تحصد المركز الثاني للأداء المتميز على مستوى الوزارة

محمد السعران(صدى):

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة على الترتيب الثاني فئة الأداء المتميز ضمن ( 10 ) إدارات تعليمية فائزة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. حيث جاء ترتيب الأداء المتميز لإدارات التربية الخاصة للإدارات التعليمية ( العشرة الفائزة للعام الدراسي 1438/ 1439هـ ) وفق مؤشرات الأداء المتميز للوزارة على النحو التالي :

الترتيب الأول إدارة تعليم المدينة المنورة، الثاني إدارة تعليم مكة المكرمة، الثالث القنفذة، الرابع الرياض، الخامس جدة ، السادس المخواة، السابع الزلفي، الثامن الطائف، التاسع الرس، فيما حصلت إدارة تعليم القريات على المركز العاشر .

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققته إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة خلال العام الدراسي 1438/ 1439هـ، موجهاً شكره الجزيل لمدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ عبد الله السلمي وكافة زملائه في قطاعي ( البنين- البنات) على تحقيق هذا الترتيب المتقدم في تميز الأداء على مستوى الوزارة، ومتطلعا لتحقيق المركز الأول في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

من جهته ثمّن مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ عبد الله السلمي للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تهنئته وشكره على ما تحقق من إنجاز متقدم لإدارة التربية الخاصة بتعليم مكة على مستوى الوزارة، موضحاً أن ذلك يعود – بعد توفيق الله – لدعم المدير العام للتعليم الأستاذ محمد الحارثي لإدارة التربية الخاصة في كافة احتياجاتها المختلقة؛ من تجهيزات وبرامج ومناشط متعددة على مدار العام، ووجه السلمي شكره لكافة زملائه في إدارة التربية الخاصة بقسميها ( البنين والبنات ) على هذا الإنجاز المتميز، الذي يؤكد تفوقهم في تطوير الأداء وتجويد العمل طيلة العام الدراسي 1439هـ.