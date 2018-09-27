اختبار جديد لرصد أمراض القلب غير المنكشفة

لندن(صدى):

تمكن مجموعة من العلماء البريطانيين من ابتكار اختبارًا جديدًا من شأنه رصد أمراض القلب غير المُنكشفة؛ وذلك وقبل ظهور الأعراض خلال 20 دقيقة فقط، كما أنه أدق بـ 6 أضعاف من الاختبارات التقليدية.

وعن هذا الاختبار، فإنه يتضمن إدخال سلك صغير مرن إلى القلب؛ لرصد آلاف حالات الذبحة الصدرية غير المُنكشفة، على عكس الاختبارات التقليدية التي غالبًا ما تفشل في رصد أمراض القلب والذبحة الصدرية.

ويساعد الاختبار السلكي العديد من الأشخاص في الحصول على العلاج المناسب؛ حيث اختبر علماء ” مؤسسة القلب البريطانية ” فاعليّة الاختبار الجديد على 151 مريضًا يعانون من آلام في الصدر، مع عدم ظهور علامات للذبحة الصدرية في الاختبارات التقليدية.

يُذكر أن ترك حالات القلب هذه دون تشخيص وعلاج يشكل خطرًا كبيرًا على المريض.