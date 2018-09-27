بالصور.. الديفا تبهر جمهورها بـ ” فوتوسيشن ” من التسعينات

أماني الغامدي(صدى):

في واحدة من أجمل لفتات الفنانة سميرة سعيد والتي دفعت جمهورها للحنين إلى سنوات لم تكن بها ثورة السوشيال ميديا قامت الفنانة بنشر فوتوسيشن من التسعينات والتي تعتبر من أجمل مراحلها الفنية التي سطع فيه نجمها على صعيد العالم العربي.

وعلقت الفنانة على صورها ” بإيموشن قلب ” لتذكر جيل بأكمله بأجمل ألبوماتها في تلك الفترة والتي يأتي في مقدمتها ” علي البال، روحي، كل دي إشاعات، خايفة، شفت القمر وغيرها من الألبومات المميزة “.

وفي تصريح شهير لها أكدت الديفا أنها لم تكن تطمح يوم للثراء أو الإكتناز ولا تشعر بالندم على إختياراتها لتستمر فى رحلتها الفنية المميزة رغم تجاوزها الخمسين من عمرها .