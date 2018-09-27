بالفيديو.. حقيقة خلافات ياسمين صبري مع محمد رمضان ومحمد إمام

القاهرة(صدى):

نفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وجود خلافات بينها وبين الفنانين المصريين محمد رمضان ومحمد إمام؛ بعد ما تم تداوله من أنباء حول وجود خلافات بينهم.

وعلّقت ياسمين صبري قائلةً: ” هناك الكثير من السيناريوهات الكاذبة حول هذا الموضوع، أشهرها استبعادها من فيلم محمد إمام الجديد ” ، موضحة سبب عدم حضورها حفل زفاف ابن الزعيم عادل إمام: ” هو كلمني وقتها كنت في إسبانيا وموعد الرجوع يوم الـ28 من سبتمر، وقالي حاولي تغيري التذكرة؛ لكن لم أنجح وفاتني الفرح.. لكن بعد ذلك هنأته. ”

وفي السياق نفسه، أكدت أنه لا وجود لأي خلافات بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان بسبب حذفه لمشاهد لها في فيلم ” الديزل ” ، قائلةً: ” لا لا حرام هو لم يحذف شيئًا.. ولو في حد بيحذف يبقى المخرج مش هو. ”