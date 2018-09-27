بالفيديو.. حقيقة خلافات ياسمين صبري مع محمد رمضان ومحمد إمام
نفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وجود خلافات بينها وبين الفنانين المصريين محمد رمضان ومحمد إمام؛ بعد ما تم تداوله من أنباء حول وجود خلافات بينهم.
وعلّقت ياسمين صبري قائلةً: ” هناك الكثير من السيناريوهات الكاذبة حول هذا الموضوع، أشهرها استبعادها من فيلم محمد إمام الجديد ” ، موضحة سبب عدم حضورها حفل زفاف ابن الزعيم عادل إمام: ” هو كلمني وقتها كنت في إسبانيا وموعد الرجوع يوم الـ28 من سبتمر، وقالي حاولي تغيري التذكرة؛ لكن لم أنجح وفاتني الفرح.. لكن بعد ذلك هنأته. ”
وفي السياق نفسه، أكدت أنه لا وجود لأي خلافات بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان بسبب حذفه لمشاهد لها في فيلم ” الديزل ” ، قائلةً: ” لا لا حرام هو لم يحذف شيئًا.. ولو في حد بيحذف يبقى المخرج مش هو. ”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34684 ] نشر منذ 44 دقيقة
حراااااااام عليكم
الا ياسمين
لحد يزعلها😠