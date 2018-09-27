بالصور.. نائب وزير البيئة يزور الجوف ويتفقد المشاريع والقطاعات التابعة للوزارة

محمد السعران(صدى):

قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي يرافقه كبار المسؤولين في الوزارة بزيارة إلى منطقة الجوف، متفقداً المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة، والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة، والخطط المستقبلية للمساهمة في الارتقاء بالخدمات في القطاعات كافة، ورفع جودة العمل المقدمة لمواطني ومقيمي المنطقة الرامية لتحقيق تنمية مستدامة.

وتفقد المشيطي فرع الوزارة بمنطقة الجوف، حيث التقى مدير عام الفرع المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، ومنسوبي الفرع، وأطلع على الخدمات التي يقدمها، وناقش الجهود الممكنة لتنفيذ تلك الخدمات بالجودة المنشودة وفي الوقت المحدد، لخدمة مواطني ومقيمي المنطقة.

والتقى المهندس المشيطي بمزارعي منطقة الجوف واستمع لهم، مؤكداً على تقديم العمل الذي يدعم آلية تطوير الزراعة في المنطقة وخدمة مزارعيها، وتذليل العقبات بما يخدم الوطن والمواطن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

من جانب آخر زار المهندس المشيطي مركز أبحاث الأبل والمراعي، ووحدة الزيتون في منطقة الجوف، الذي يشتمل على مشاتل لإنتاج الشتلات النباتية، وأستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير وتنمية المراعي والثروة الحيوانية، وإلى جهود المركز في تحقيق التنمية للقطاع الرعوي.

كما وقف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، على مشروع مؤسسة الري والصرف وبحيرة دومة الجندل واستعرض مع المسؤولين سبل الاستفادة من وفرة مياه البحيرة.

وسجل زيارة إلى متحف الجوف الإقليمي للآثار والتراث الشعبي في الجوف، الذي يعتبر من المتاحف الأثرية في المنطقة التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لخدمة الزوار والتعريف على تراث وتاريخ المنطقة.