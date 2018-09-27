” فيفا ” يوافق على استخدام تقنية الفيديو في كأس آسيا 2019

ماجد محمد(صدى):

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستخدام ” تقنية ” الفيديو في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق الخامس من يناير 2019 بالإمارات.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم الخميس، أن كرة القدم الآسيوية مصممة على الاستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة، ويتطلع لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب خلال أهم بطولات الاتحاد.

وقال في بيان له ” تابعنا تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس العالم في روسيا، وكان من الواضح للجميع أن هناك حاجة كبيرة لتدريب الحكام والاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا النظام وتحقيق إضافة إيجابية للعبة “.

كما وجه ” الشيخ سلمان آل خليفة ” الشكر والتقديم لـ” الفيفا ” والمجلس الدولي لكرة القدم على دعمهم للاتحاد، طالبًا من المسؤولين الإداريين ضمان توفير كافة التجهيرات والترتبيات لتطبيق نظام الفيديو المساعد خلال كأس آسيا.

يُذكر أنه ولأول مرة سيشارك 24 فريقًا في كأس آسيا مرتفعًا من 16 فريقا في النسخ الأربع السابقة، كما تعتمد تقنية الفيديو على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد حكمًا مدربًا أمام شاشة تلفزيونية على اتصال دائم بالحكم الرئيسي الذي يراجع القرارات التي تغير سير المباراة.