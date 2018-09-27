بسبب بكائه.. أم وزوجها يقتلان طفل في الخامسة من عمره

القاهرة(صدى):

في واقعة فريدة من نوعها تخلت أم عن إنسانيتها وغريزتها لتشارك زوجها جريمته الشنعاء في قتل إبنها من زوجها الأول بعد أن تعدى عليه بالضرب بإصابات خطيرة في حين لم يجد من يدافع عنه أو يلوذ بالفرار إليه من إيدى المجرم الباطشة حتى أمه تسترت على قاتله ولم تأخذها به شفقة أو رحمة.

وقعت الجريمة الشنعاء بمنطقة الهرم بمصر حيث تلقي قسم شرطة الهرم بلاغ يفيد بنقل طفل عمره 5 سنوات إلى مستشفي الهرم بعد إصابته بكدمات خطيرة أدت إلى وفاته في الحال، وبإجراء البحث والتحريات تمكن رجال الشرطة من التوصل للمجرمين اللذين اعترفا بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.