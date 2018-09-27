إغلاق شبكة كازينوهات سرية بمبنى سفارة كوريا الشمالية في روسيا

موسكو(صدى):

عثرت شرطة موسكو، الأسبوع الماضي، على شبكة تضم 15 ملهى للقمار ” كازينوهات ” ، حيث قامت بإغلاقها جميعها.

وألقت الشرطة القبض على 100 شخص، بمن فيهم زعيم إحدى أكبر العصابات الإجرامية؛ فيما تعمل هذه الكازينوهات منذ عام 2016، تحت ستار مكتب المراهنات ” بانوراما ” ، حيث بلغ عائده الشهري مئات ملايين الدولارات.

ومن جانبه، أوضح مصدر في شرطة موسكو، إن الشرطة عثرت على أحد ملاهي الكازينو في مبنى سفارة كوريا الشمالية؛ فيما رفضت الشرطة والسفارة التعليق على الأمر.