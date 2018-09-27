حريق يلتهم حياة 10 أشخاص من عائلة واحدة

مسقط(صدى):

التهم حريق نشب في منزل في ولاية صحم في سلطنة عمان، صباح اليوم الخميس، حياة 10 أشخاص من عائلة واحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة العمانية على حسابها الرسمي على تويتر.

وتوفي 10 أشخاص من عائلة واحدة جرّاء استنشاقهم للدخان إثر حريقٍ نشب في منزلهم فجرًا بمنطقة خور الحمام بولاية صحم؛ فيما صرّح مسؤولون بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن رجال إطفاء عثروا على القتلى بعد إخماد الحريق بالقرية التي تبعد 165 كيلومترا شمال غربي العاصمة مسقط.

ومن جانبه، قال النقيب علي الكاسبي من شرطة عمان السلطانية، أن الحريق كان هائلًا ونتج عنه حسب النتائج الأولية 10 حالات وفاة؛ فيما أسباب الحريق لم تتضح، مؤكدًا أنه تم إخماد الحريق فور وصول الجهات المختصة للمنزل.