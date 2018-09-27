بعد توبيخها.. سيلينا جوميز تعتزل التواصل الاجتماعي

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت النجمة سيلينا جوميز، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي واختفائها عن الأنظار خلال الفترة القادمة وتوقفها عن نشر أي أخبار متعلقة بها.

وأوضحت ” جوميز ” على حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، أنها تريد أن تعيش حياتها بعيدًا عن الأضواء لفترة قصيرة، وذلك لأنها ترى الكثير من التعليقات التي تجرحها وتؤلمها عندما تنشر صور لها أو تكتب أي منشورات.

وكانت النجمة سيلينا جوميز تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب زيادة وزنها بعد ترك جاستن بير، وقيامها بالعديد من عمليات التجميل، وتوبيخها لنشر صور بالبكيني، ما أثر على حالتها النفسية وشهورها أنها مراقبة ومنتقدة طوال الوقت