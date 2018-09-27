أسعار النفط تصعد 1% قبل عقوبات أمريكية على إيران

وكالات(صدى):

زادت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 بالمئة عن آخر تسوية.