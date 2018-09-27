اختطاف فتاة والتناوب على اغتصابها تحت تهديد السلاح

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري هو وصديقه، على اختطاف جارته البالغة من العمر 18 عامًا فى ” توك توك ” ، خلال زيارتها لأحد أقاربها، حيث توجه بها إلى شقة صديقه وتناوبا اغتصابها تحت تهديد السلاح.

وبالتطرق للتفاصيل، اتفق سائق ” التوك توك ” مع صديقه على سيناريو خطف الفتاة للاعتداء عليها جنسيًا، حيث تحرك السائق مع الفتاة وانحرف بها إلى طريق شقته، وعندما حاولت الاستغاثة هددها بالسلاح وتوجه بها إلى شقته واتصل بصديقه الذى توجه إلى الشقة.

حيث قام المتهمان بالتناوب على اغتصاب المجني عليها بعد تجريدها من ملابسها وتهديدها بالسلاح، ثم أوصلاها إلى محطة مترو الأنفاق وهددها المتهم بالقتل إذا أخبرت أسرتها عما جرى لها.

اتصلت بأهلها وهى فى حالة إعياء شديدة وأخبرتهم بما حدث لها، فتوجه والدها لقسم الشرطة وأدلت المجني عليها بأوصاف المتهم، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة.

قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.