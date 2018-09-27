اختطاف فتاة والتناوب على اغتصابها تحت تهديد السلاح
أقدم رجل مصري هو وصديقه، على اختطاف جارته البالغة من العمر 18 عامًا فى ” توك توك ” ، خلال زيارتها لأحد أقاربها، حيث توجه بها إلى شقة صديقه وتناوبا اغتصابها تحت تهديد السلاح.
وبالتطرق للتفاصيل، اتفق سائق ” التوك توك ” مع صديقه على سيناريو خطف الفتاة للاعتداء عليها جنسيًا، حيث تحرك السائق مع الفتاة وانحرف بها إلى طريق شقته، وعندما حاولت الاستغاثة هددها بالسلاح وتوجه بها إلى شقته واتصل بصديقه الذى توجه إلى الشقة.
حيث قام المتهمان بالتناوب على اغتصاب المجني عليها بعد تجريدها من ملابسها وتهديدها بالسلاح، ثم أوصلاها إلى محطة مترو الأنفاق وهددها المتهم بالقتل إذا أخبرت أسرتها عما جرى لها.
اتصلت بأهلها وهى فى حالة إعياء شديدة وأخبرتهم بما حدث لها، فتوجه والدها لقسم الشرطة وأدلت المجني عليها بأوصاف المتهم، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة.
قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54827 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العظيم ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4537 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله في المجرمين -ان لو تكن مسلم ويردعك اسلامك -اين حسن الخلق الذي نراه عند غير المسلمين في تعاملهم مه بعضهم وإن كان هناك حالات مشابهه لديهم إلا ان حالنا زاد نحن المسلمين ام ان اعداءنا نجحوا في نشر المخدرات والملوسات بيننا-
مؤدب[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 29 دقيقة
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم من العنوان عرفت انهم مصريين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31954 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله لايبلانا وش ذا الحال
ابوعبدالعزيز[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 13 دقيقة
مصر مشاكل لاتنتهي