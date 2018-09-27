بعد التوجيه بفتح الصلاة فيه علي مدار اليوم.. أهم المعلومات عن مسجد قباء

نايف السالم(صدى):

شهد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – أمس الأربعاء والخاص بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء للصلاة على مدار اليوم ترحيب واسع بين جموع المصلين اللذين طالما انتظروا القرار .

وترصد صحيفة ” صدي ” أهم المعلومات عن مسجد قباء في المدينة المنورة، والتى يأتي في مقدمتها كونه أول مسجد بني في المدينة المنورة بناه ” صلي الله عليه وسلم ” بعد هجرته من مكة للمدينة حيث إهتم المسلمون بعمارته وجدده عثمان بن عفان وتتابع علي تجديده الخلفاء المسلمون.

كما وضع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حجر الأساس للتوسعة الأخيرة في مسجد قباء عام 1405 هـ، وانتهت أعمال التوسعة عام 1407 هـ.

ويضم مسجد قباء 4 مآذن ويحتوي على 56 قبة، وملحق به سكن للأئمة والمؤذنين ومكتبة، وتبلغ مساحة أرض المسجد 13500 متر مربع، ومساحة مباني المسجد 5860 متراً مربعاً، ويوجد به أربع منارات.

وكان أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، رفع أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام الكريم، أمس الأربعاء، على دوام رعايته وعنايته بالمدينة المنورة، واهتمامه بكل ما ينفع الإسلام والمسلمين.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أنه سيتم العمل فورًا مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق التوجيه الكريم، بحيث تُتاح الفرصة للصلاة في مسجد قباء على مدار اليوم اعتبارًا من غرة شهر ربيع الأول.

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