نصائح لتنظيف مستشعرات وكاميرات السيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتمد السيارات الحديثة حالياً على الكاميرات والمستشعرات من أجل القيادة الآمنة، وحماية السائقين من التعرض للحوادث، وتسهيل عملية قيادة السيارة، لذا يجب الاهتمام بها وتنظيفها بصفة دورية، حتى لا تقل كفاءتها وتتلف مع مرور الوقت.

وأوصى الخبراء بضرورة تواجد أدوات لتنظيف الكاميرات والمستشعرات في السيارة، ومنها منظفات زجاج تكون ذات جودة عالية، ومنشفة تكون من الألياف القطنية، وذلك لإزالة أي بقع أو تراكمات الأتربة على المستشعرات، وإزالة الأوساخ العالقة على كاميرات السيارة.

ونستعرض معاً بعض النصائح لتنظيف الكاميرات وهي كالتالي:

تجنب المنظفات الرديئة، وقم بمسح الكاميرا بقطعة قماش جافة

كما توجد منظفات خاصة للكاميرا، تكون مصممة لعدم التأثير على الدوائر الإلكترونية في الكاميرات، بحيث لا تتلفها

لا تكثر من مسح عدسات الكاميرا حتى لا تتعرض للخدوش، ولكن عندما تستدعى الحاجة للتنظيف فقط

عند تعرض الكاميرات للماء أو أتربة كثيفة، قم بإطفاء الكاميرات وافصل البطارية لمدة 24 ساعة حتى تجف

حال ركن السيارة لفترة طويلة، أزل البطارية ويفضل حفظها عند مختص لشحنها

إذا حدثت مشكلة لأحد الكاميرات، لا تحاول فكها لإصلاحها حتى لا تتلف، بل توجه لفني مختص

تجنب الخروج بسيارتك في الأجواء الممطرة أو العواصف الترابية، حتى لا تعرض الكاميرا للأعطال

عند وجود مشكلة في برمجة الكاميرات يجب التوجه للوكالة لإعادة برمجتها، وليس لمركز صيانة عادية حتى لا تتعرض للفيروسات أثناء البرمجة